Adama Traore "sehr verärgert" – kein Happy End nach Barça-Comeback?

Die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers kann dank einer Kaufoption für 30 Millionen Euro fest verpflichtet werden. Dass Barça Gebrauch von seiner Klausel macht, ist aber längst nicht gesichert.

Adama legte in Barcelona zwar einen Start nach Maß hin - in seinen ersten beiden Spielen lieferte er jeweils eine direkte Torvorlage und war ein ständiger Unruheherd in der gegnerischen Abwehr - doch seit Mitte März schwinden die Spielanteile des Rechtsaußen. An den vergangenen drei Spieltagen kam er nur einmal zum Einsatz.