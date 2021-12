FC Barcelona : Adama Traore wird deutlich günstiger - schlägt Barça zu?

Adama Traore galt vor acht Jahren als eines größten Offensivtalente in Barcelonas bekannter Jugendschmiede La Masia. Der Rechtsaußen wurde 2013 in die Zweitvertretung befördert und war in 63 Partien an 26 Toren direkt beteiligt.

2015 verkauften die Bosse der Katalanen den damals 19-Jährigen für 10 Millionen Euro an Aston Villa, statt langfristig mit ihm für die erste Mannschaft zu planen. In der Premier League hat sich das Kraftpaket nach Transfers zu Middlesbrough und den Wolverhampton Wanderers mittlerweile zu einem der begehrtesten Offensivspieler der Liga entwickelt.