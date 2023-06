Wechselt Juve-Ass Adrien Rabiot ablösefrei zu Barça?

Was es festzuhalten gilt: Rabiot spielte in Diensten von Juventus Turin eine überragende Saison, schoss elf Tore selbst und legte zudem sechs Treffer seiner Mitspieler auf. Ob der 28-Jährige seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird, ließ er zuletzt offen.

Die Verantwortlichen des spanischen Meisters sollen jedoch bereits abgelehnt haben – auch wenn Rabiot in diesem Sommer tatsächlich ablösefrei auf dem Markt steht. Barça sucht nach einem anderen Profil, einem zuverlässigen defensiven Mittelfeldspieler, der in der Lage ist, das Mittelfeld zu kontrollieren.

Der FC Barcelona legt im kommenden Transferfenster den Fokus auf Spieler, die ohne Ablöse an Bord geholt werden können. Das ist in der Branche natürlich bekannt. Laut dem Barça-nahen Reporter Gerard Romero ist deshalb Adrien Rabiot den Blaugrana angeboten worden.

"Ob ich bleibe? Das weiß ich noch nicht, das müssen wir mit dem Verein besprechen", sagte Rabiot im April. "Es ist meine beste Saison, ich habe mich sehr weiterentwickelt, vor allem in den letzten zwei Jahren mit dem Trainer. Ich bin zufrieden mit meiner Saison und versuche immer, 100 Prozent zu geben und meinen Mitspielern zu helfen."

Rabiot soll ein Wechsel in die Premier League sehr reizen. In seiner Jugendzeit spielte er bereits für Manchester City. Auch der FC Bayern wurde in den letzten Wochen mit einer Verpflichtung des 36-fachen französischen Nationalspielers in Verbindung gebracht.

