Agent verspricht Barça 70-Millionen-Angebot für Ansu Fati

In den höchsten Kreisen des FC Barcelona war man in der vergangenen Wochen stets darum bemüht, die Causa Ansu Fati (20) kleinzuhalten. Medial gelingt das – wohl auch aus gewissen Ecken bewusst befeuert – nicht immer.

Nach Informationen der täglich erscheinenden Sport ist Fatis Berater Jorge Mendes auf Barça mit dem Versprechen zugekommen, in diesem Sommer ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro einzuholen. Das kommt in der Vereinsführung offenbar gut an.

Fati steht der Meldung zufolge auf der Liste an Spielern, die Barça bei einem passenden Angebot verlassen dürfen – und bei Mendes' Vorschlag würde Fati auch grünes Licht für einen Wechsel erhalten.