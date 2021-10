FC Barcelona : Kun Agüero: "Ansu Fati hat ein besonderes Talent"

Für den FC Barcelona stehen am heutigen Mittwoch gegen Dynamo Kiew und am kommenden Sonntag gegen Real Madrid zwei enorm wichtige Spiele an. Hoffnungsträger ist in diesen Begegnungen abermals Ansu Fati, der nach seiner Verletzung jedoch mit Bedacht eingesetzt wird.