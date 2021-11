FC Barcelona : Alejandro Grimaldo schließt Barça-Rückkehr nicht aus

Einst hat Alejandro Grimaldo in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona eine hervorragende fußballerische Erziehung genossen. Bei einer Rückkehr ins Camp Nou würde für den Linksverteidiger ein Traum in Erfüllung gehen.

Wenn Benfica Lissabon am Dienstagabend (21 Uhr) in der Champions League beim FC Barcelona antritt, kommen bei Alejandro Grimaldo viele Erinnerungen hoch. Der aus Valencia stammende Außenverteidiger ließ sich einst in La Masia ausbilden, schaffte den Durchbruch bei den Profis aber nie.

"Barcelona war immer meine Heimat, weshalb ich die Tür nie verschließen werde", so Grimaldo in der Mundo Deportivo, als er nach einer möglichen Rückkehr befragt wird. "Ich werde es nicht leugnen, ich werde den Klub immer in meinem Herzen tragen. Ich bin dort aufgewachsen und es war einer meiner Träume, seit ich ein Kind war."