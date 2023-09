Lamine Yamal erhält Ratschlag von Ex-Barça-Wunderkind Alen Halilovic

Lamine Yamal ist aktuell in aller Munde. Der 16 Jahre junge Flügelstürmer hat sich beim FC Barcelona bereits in die erweiterte Stammformation gespielt. Er ist der jüngste Spieler und Torschütze der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft.

Der Zahnspangenträger beeindruckt Fans und Experten. Auch Alen Halilovic schwärmt von dem Rechtsaußen. "Wenn man ihn auf dem Platz sieht, merkt man, dass er es genießt, er spielt sehr gut", sagte der ehemalige kroatische Nationalspieler (zehn Einsätze) über Yamal.

Halilovic schaffte es einst nicht, in der ersten Mannschaft von Barça Fuß zu fassen. Der 27-Jährige wurde zunächst innerhalb von Spanien an Sporting Gijón verliehen, 2016 an den Hamburger SV verkauft. In der Folge spielte er für Las Palmas, den AC Mailand, Standard Lüttich, Heerenveen, Birmingham City, den FC Reading und HNK Rijeka. Sesshaft wurde er bisher nirgendwo.