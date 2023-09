Spanien-Debütant im Barça-Visier - Xavi mag ihn

Der FC Barcelona will dem Vernehmen nach zunächst abwarten, wie sich Fermin Lopez (20) und Pablo Torre (19), aktuell an Ligakonkurrent Girona verliehen, entwickeln, bevor man auf dieser Position aktiv wird. Fest steht allerdings, dass Xavi in der abgelaufenen Transferphase einen Mittelfeldspieler mit Zug zum Tor verpflichten wollte.

Ein Transfer von Manchester Citys Bernardo Silva (29), den Xavi mit aller Macht verpflichten wollte, kam allerdings aufgrund der zu hohen finanziellen Forderungen der Cityzens nicht zustande, obwohl der Portugiese sich dem Vernehmen nach gerne dem FC Barcelona angeschlossen hätte.

Alex Baena erfüllt Xavi-Anfordungsprofil

Auch Villarreals Baena würde das von Xavi gewünschte Profil erfüllen, wenngleich er vom Niveau von Bernardo Silva noch ein gutes Stück entfernt ist. In der vergangenen Saison gelangen dem Spanier in 35 LaLiga-Spielen sechs Tore und drei Vorlagen. Auch in die aktuelle Saison ist der 22-Jährige mit einem Tor und zwei Vorlagen in vier Spielen gut gestartet. Zwei dieser drei Scorerpunkte sammelte er ausgerechnet bei der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Barcelona.

