FC Barcelona : Alex Collado kritisiert Ex-Barça-Coach Ronald Koeman

Lange Zeit war es still um Barça-Juwel Alex Collado (22) geworden, nun meldet sich der spanische Offensivakteur zu Wort - und kritisiert seinen ehemaligen Trainer Ronald Koeman.

Alex Collado hat scheinbar keine hohe Meinung von Ronald Koeman. "Ich habe so eine Situation durchgemacht und er hat überhaupt nicht mit mir geredet", berichtet der Flügelstürmer von seinem nicht vorhandenen Verhältnis zu dem ehemaligen Barcelona-Trainer. "Die Entscheidung lag bei ihm, ob er mich nicht mochte oder was auch immer, ich weiß es nicht."

Collado weiter: "Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es war eine komplizierte Situation". Er habe am Ende unter Koeman etwas die Lust am Training verloren. Fest stehe aber: "Barça ist der Verein meines Lebens."