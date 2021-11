FC-Arsenal-Angreifer : Alexandre Lacazette: Barça-Bosse diskutieren über Winter-Wechsel

Der FC Barcelona geht personell am Stock. Elf Verletzte gibt es zu beklagen. Vor allem in der Offensivabteilung fehlen Alternativen. Alexandre Lacazette könnte Abhilfe schaffen.

Im Januar wollen die Katalanen laut Sport auf die Misere reagieren und einen Neuzugang für die Offensive verpflichten. Ein Kandidat: Alexandre Lacazette vom FC Arsenal. In der Chefetage wird der Sporttageszeitung zufolge über den Franzosen diskutiert.

Der 30-Jährige weiß, wo das Tor steht: In 454 Spielen für Arsenal und Olympique Lyon netzte er 197-mal ein, bereitete zudem 72 Treffer direkt vor. Was ebenfalls für den Angreifer spricht: Sein Vertrag läuft Ende Juni kommenden Jahres aus. Barça hofft dem Vernehmen nach auf eine kostengünstige Verpflichtung im Januar.

Alexandre Lacazette stand vor Wechsel zu Atletico Madrid

Lacazette stand einst bereits vor einem Wechsel in die Primera Division. 2017 war sein Transfer zu Atletico Madrid ausgemachte Sache, doch dann machte die von der FIFA verhängte Transfersperre gegen die Colchoneros den Deal zunichte. Alexandre Lacazette heuerte stattdessen in der Premier League an. Die Gunners machten 53 Millionen Euro Ablöse locker.

Lacazette nicht gesetzt beim FC Arsenal

In der laufenden Saison hatte der Routinier lange einen schweren Stand. Chefcoach Mikel Arteta setzte auf Mannschaftskapitän Pierre-Emerick Aubameyang als einzigen Mittelstürmer, in den letzten Partien baute der Spanier aber auf einen Zweiersturm und ein 4-4-2, in dem auch Platz für Lacazette ist.

Die Ausbeute des französischen Nationalspielers (16 Einsätze, drei Tore) ist aber aktuell noch ausbaufähig. In sechs Premier-League-Spielen traf er nur einmal, stand aber auch nur dreimal in der Startelf. Im EFL-Cup erzielte Lacazette drei Tore in zwei Spielen.