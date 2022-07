Primera Division Alles geklärt: Barça holt Raphinha an Bord – alle Details zum Transfer

Nach Franck Kessie und Andreas Christensen dürfte der FC Barcelona demnächst seinen dritten externen Neuzugäng präsentieren. Wie Medien in Spanien und England übereinstimmend berichten, sind sich die Blaugrana mit Leeds United wegen des Transfers von Raphinha einig geworden.

Der Mundo Deportivo zufolge hat das am Dienstag abgegebene Angebot für einen Durchbruch gesorgt. Barça zahlt für Raphinha eine Sockelablöse in Höhe von 58 Millionen Euro, die sich via Bonuszahlungen um sieben Millionen Euro erhöhen kann.