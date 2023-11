Backup für Alejandro Balde: Barça plant mit verliehenem Verteidiger-Talent

Hinter dem spanischen Talent wird es aber dünn. Lediglich Marcos Alonso könnte Balde, der in der laufenden Saison bereits auf 14 Einsätze kommt, ersetzen. Daher sieht man bei den Verantwortlichen dringenden Handlungsbedarf. Da man aber auch im kommenden Jahr zum Sparen gezwungen sein wird, fällt eine teure Neuverpflichtung weg.

Auch Jordi Alba (34) hatte Barça im Sommer in Richtung des MLS-Teams verlassen, allerdings hat man für den jahrelangen Linksverteidiger bislang noch keinen Ersatz verpflichtet. Alejandro Balde (20) hat sich zwar bereits in der abgelaufenen Saison mit Alba um den Posten auf der linken Abwehrseite duelliert und ist nun die erste Wahl von Trainer Xavi Hernandez (41).

Daher hat man sich einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge auf eine interne Lösung festgelegt. Demnach plane man, den derzeit zu UD Levante verliehenen Alex Valle (19) hinter Balde aufzubauen und ihn nicht zu verkaufen oder weiter zu verleihen.

Alonso im Sommer wohl weg

Der Spanier stammt aus Barças Jugendakademie La Masia, hatte es bislang aber schwer, an den Stammspielern vorbeizukommen, weshalb er mehrfach verliehen wurde. Bei Levante bringt er es in der zweiten spanischen Liga auf neun Einsätze. Er nahm im Sommer bereits an der USA-Tour von Barcelona teil, als Alonso allerdings bis 2024 verlängerte, entschied man sich zur Leihe.

Dass Alonso seinen Vertrag allerdings ein weiteres Mal verlängert, scheint offenbar unwahrscheinlich, daher rückt Valle wieder in die Planungen der Barça-Bosse.

