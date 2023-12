Als Ersatz für Gavi: Barça denkt über 40-Millionen-Flop nach

Der FC Barcelona sondiert für das bevorstehende Transferfenster den Markt nach erschwinglichen Personalien, die kurzfristig den Ausfall von Gavi auffangen können. Während die sportliche Führung nicht restlos überzeugt von der Idee ist, einen Spieler nur für ein halbes Jahr auszuleihen, sieht der Trainerstab laut der spanischen Zeitung Sport den Bedarf, die Kaderplätze im Mittelfeld zu verdichten.

Van de Beek spielt auch unter Förderer ten Hag keine Rolle

Ins Rampenlicht hat sich dabei Donny van de Beek (26) gebracht. Der Niederländer stand in der laufenden Saison für Manchester United erst 21 Minuten auf dem Platz und ist auch unter Trainer Erik ten Hag (53), der den 26-Jährigen einst bei Ajax Amsterdam zum Weltklassespieler formte, völlig außen vor.

Abgang im Winter wahrscheinlich – Barça war schonmal dran

Van de Beek will die Red Devils bereits im Winter auf der Suche nach mehr Spielzeit verlassen und sollte von den Verantwortlich in Anbetracht seiner sportlichen Situation keine Steine in den Weg gelegt bekommen.

Frankie de Jong spielte einst bei Ajax Amsterdam zusammen mit Donny van de Beek - Foto: kivnl / Shutterstock.com

Als der FC Barcelona im Jahr 2019 Frenkie de Jong (26) von Ajax Amsterdam ins Camp Nou lotste, war man auch lange an Mitspieler Donny van de Beek interessiert, konnte allerdings das Preispaket nicht stemmen. Van de Beek wechselte stattdessen im Sommer 2020 für 40 Millionen Euro zu den Red Devils.

Seitdem ist seine Situation ein Rätsel: Der Niederländer verfügt über alle Anlagen, um in Manchester zu einem Führungsspieler zu avancieren, bekam aber unter keinem einzigen Trainer signifikant regelmäßige Startelf-Einsätze. Daran änderte auch eine zwischenzeitliche Leihe zu Everton nichts.

Juve bereits am Verhandlungstisch

Sein Spielerprofil würde zum FC Barcelona passen, ist allerdings gleichermaßen mit Fragezeichen versehen. Während die Katalanen noch an einer Verpflichtung zweifeln, ist Juventus Turin schon längst ins Rennen um den Niederländer eingestiegen, überzeugt davon, dass sie aus van de Beek wieder den Spieler herausholen können, der er in Amsterdam war. Im Raum steht eine Leihe bis Sommer mit anschließender Kaufoption.

