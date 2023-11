Als Gavi-Ersatz: Holt Barça Thiago Alcantara zurück?

Der FC Barcelona sondiert aktuell den Markt nach einem Ersatz für Gavi (19), der mit einem Kreuzbandriss mindestens sieben Monate ausfallen wird. In den Kandidatenkreis ist inzwischen auch ein ehemaliger Bayern-Spieler gerückt.

Thiago Alcantara (32) vom FC Liverpool erfüllt nahezu alle Voraussetzungen, die der FC Barcelona auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler, der den Ausfall von Gavi (19) kompensieren soll, verlangt.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus, wodurch er sich preislich in einem für die Katalanen erschwinglichen Rahmen bewegt und der FC Liverpool würde dem Spanier, der seit dreieinhalb Jahren an der Anfield Road spielt, wohl bei einem vorzeitigem Abgang keine Steine in den Weg legen.

Verkörpert Barça-DNA

Der ehemalige Münchner, der mit dem FC Bayern 2020 als zentrale Säule das Triple gewann, wurde in der berüchtigten Nachwuchsakademie des amtierenden spanischen Meisters ausgebildet und verkörpert somit perfekt die Barça-DNA. Noch zu seiner aktiven Zeit als Spieler lief Xavi Hernandez (43) zusammen mit Thiago für die Blaugrana auf.