FC Barcelona : Entscheidung am Freitag! Barça bekommt bei Alvaro Morata Konkurrenz aus der Premier League

Der Poker um Alvaro Morata geht in die ganz heiße Phase. Dem FC Barcelona bleiben nur noch wenige Tage, um seinen Wunschstürmer unter Vertrag nehmen zu können. Inzwischen gibt es auch Bewerber aus der Premier League. Damit rückt ein Wechsel nach Katalonien in die Ferne.

Für den FC Barcelona wird es jetzt noch mal richtig stressig. Adama Traore soll unmittelbar vor dem Wechsel ins Camp Nou stehen. Darüber hinaus will Trainer Xavi Hernandez einen weiteren Zentrumsstürmer – sein Wunschkandidat: Alvaro Morata.

Nach Informationen des Radioprogramms El Partidazo de COPE wird sich Moratas Zukunft noch an diesem Freitag entscheiden. Drei Tage vor Schließung des Januartransferfensters soll also abschließend geklärt werden, wie sich die komplexe Situation um den aktuell an Juventus Turin verliehenen Stürmer auflösen wird.