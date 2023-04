Andere Klubs weiter: Barça gerät bei Vitor Roque ins Hintertreffen

Die öffentliche Schwärmerei von Vitor Roque für den FC Barcelona könnte am Ende vergebens gewesen sein. Zwei Teilnehmer aus der Premier League scheinen den Katalanen mindestens einen Schritt voraus zu sein.

Dem FC Barcelona wird die wirtschaftliche Krise, die den Großverein wohl noch einige Jahre beschäftigen wird, im Werben um Vitor Roque sehr wahrscheinlich zum Verhängnis. Laut TEAMtalk ist der Austausch zwischen den Beteiligten mittlerweile ins Stocken geraten.

Das eröffnet Chancen für andere Klubs, die offenbar gut genutzt wurden. Der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen gute Fortschritte hinsichtlich der Verpflichtung von Vitor Roque machen. Beide Teilnehmer aus der Premier League wollen sich das 40-Millionen-Schnäppchen nicht entgehen lassen, heißt es.

Vitor Roque wird für Athletico Paranaense in diesem Sommer nicht mehr zu halten sein. Der 18-Jährige verhalf der brasilianischen U20-Auswahl mit sechs Toren in acht Spielen zum Gewinn der Südamerikameisterschaft und wurde inzwischen sogar in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen.