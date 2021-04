FC Barcelona : Andoni Zubizarreta sicher: Lionel Messi hat sich entschieden

Andoni Zubizarreta kennt sich nicht nur aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona als aktiver Spieler bestens mit den Gegebenheiten bei den Blaugrana aus. Der heute 59-Jährige arbeitete während seiner Zeit als Sportchef auch mit Lionel Messi zusammen. Gegenüber CATALUNYA RADIO gibt Zubizarreta seine Einschätzung zum Messi-Vertragspoker ab.

Messi habe sich bereits entschieden, so der Ex-Keeper. In welche Richtung es bei La Pulga gehen wird, erläutert der momentan vereinslos Fußballfunktionär allerdings nicht. Vielmehr führt er aus, dass Messi das Recht verdient habe, zu denken und zu entscheiden, was er für richtig halte. "Der Präsident hat bereits gesagt, dass er alles dafür tun wird, damit er bleibt."