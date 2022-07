FC Barcelona Andreas Christensen bei Barça angekommen: "Lange darauf gewartet"

Schon vor seiner offiziellen Vorstellung, die am Donnerstag (13.15 Uhr) im Presseraum der Ciutat Esportiva Joan Gamper erfolgte, lässt Christensen erkennen, dass er mit Barça in der nächsten Zeit einiges vorhat.

Am Montag verkündete der FC Barcelona endlich den im Hintergrund schon lange fixierten Wechsel von Andreas Christensen (26). "Ich bin sehr glücklich. Ich habe schon lange auf diesen Moment gewartet. Es ist eine große Chance für mich", sagte der Innenverteidiger am Mittwoch.

Er wolle Titel gewinnen und hoffe, dass er der Mannschaft in Zukunft so gut wie möglich helfen könne. "Ich bin ruhig, wenn ich den Ball am Fuß habe. Das ist der Aspekt, der mich am besten definiert. Und ich denke nur an Fußball und mache die Dinge nicht kompliziert", charakterisiert Christensen seinen Spielstil.