Mateu Alemany : Andreas Christensen: Barça weist Gerüchte über bevorstehende Unterschrift zurück

Der FC Barcelona soll in den Verhandlungen mit Andreas Christensen unmittelbar vor dem Abschluss stehen. Mateu Alemany lässt ein derart fortgeschrittenes Stadium nicht erkennen.

Mateu Alemany will nach eigener Aussage nicht bestätigen, dass der FC Barcelona vor der Verpflichtung von Andreas Christensen steht. "Wir sind nicht kurz davor, einen Namen zu verkünden", sagte Alemany im Rahmen des Achtelfinalhinspiels in der Europa League gegen Galatasaray am Movistar-Mikro.

In der jüngeren Vergangenheit hatten sich die Dinge in der Causa Christensen überschlagen. Mancherorts war darüber berichtet worden, dass der 25-Jährige bereits den Medizincheck bei den Blaugrana bestanden habe. Andererseits war zu lesen, dass Christensen noch in dieser Woche einen Fünfjahresvertrag unterschreiben werde.

