FC Barcelona : Andres Iniesta will zu Barça zurückkehren

"Ja, ich hoffe, dass es dazu kommt", sagte Iniesta laut Marca in einem Interview auf die Frage, ob er wieder für Barcelona arbeiten wolle. "Ich möchte, dass es passiert, weil es der Verein ist, in dem ich so viele Jahre verbracht habe."

Iniesta holte an der Seite seines kongenialen Mittelfeldkollegen Xavi Hernandez und Superstar Lionel Messi 32 Titel mit Barça, darunter vier Mal die Champions League. Mit Spanien wurde er zweimal Europameister (2008, 2012) und gewann 2010 die Weltmeisterschaft.