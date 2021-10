FC Barcelona : Andres Iniesta: Lob für umstrittenen Barça-Coach Ronald Koeman

Koeman setzte bereits 2020/2021 einige Youngster aus dem eigenen Nachwuchs ein. Auch der junge Neuzugang Pedri (18) spielte auf Anhieb unter dem Ex-Nationalcoach eine Hauptrolle. In der laufenden Spielzeit verhalf Koeman weiteren Teenagern wie Alejandro Balde (18), Gavi (17), Nico Gonzalez (19) und dem 18-Jährigen Yusif Demir zu ihren Debüts.

Ronald Koeman habe seit seinem Amtsantritt 2020 "viele Dinge" gut gemacht, lobte der Welt- und Europameister im Gespräch mit dem Sportnetzwerk ESPN: "Er kam in keiner leichten Lage für ihn und den Verein."

Iniesta ist froh, dass Barça jungen Spielern die Chance gibt, warnt allerdings davor, diesen zu viel Verantwortung zu übertragen. "Wir müssen das Vertrauen, das diesen jungen Leuten entgegengebracht wird, wertschätzen. Das einzige, was wir nicht tun sollten, ist zu denken, dass 17- oder 18-Jährige in diesen Zeiten die Lösung sind", so der 37-Jährige.