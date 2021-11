FC Barcelona : Andres Iniesta zum neuen Barça-Coach: "Xavi passt perfekt"

Nach etwas längerem Hin und Her ist Xavi Hernandez am Wochenende als neuer Trainer des FC Barcelona bestätigt worden. Nach Meinung einer anderen Barça-Legende, in diesem Fall Andres Iniesta, ist im Sinne der Nachfolge des entlassenen Ronald Koeman die richtige Entscheidung getroffen worden.

"Er ist bereit", freut sich Iniesta bei beIN Sports über die Neuanstellung seines ehemaligen Teamkollegen. "Er hat sich darauf vorbereitet und besitzt die nötigen Fähigkeiten. Er passt perfekt ins Team, das ist sicher. Nicht nur wegen dem, was er über den Klub schon weiß, sondern weil er bereit dafür ist. Das ist wichtig, nicht nur wegen dem, was er als Spieler repräsentiert, sondern auch als Trainer. Er ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen."