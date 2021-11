FC Barcelona : Xavi erhält Freigabe - muss Barça 5 Millionen zahlen?

In Barcelona geht man derweil davon aus, dass die festgeschrieben Ablöse nicht zur Zahlung anfallen wird. Mohammed bin Khalifa Al Thani, Hauptverantwortlicher bei Al-Sadd, und Xavi pflegen nach wie vor eine sehr gute Beziehung, die Barça wohl fünf Millionen Euro sparen lässt.

Al Sadd bestätigt Abschied von Xavi

Ob die Ablöse fällig wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Xavi wird neuer Barça-Trainer. "Xavi hat uns vor einigen Tagen seinen Wunsch mitgeteilt, zu diesem Zeitpunkt nach Barcelona zu gehen, da sich sein Heimatverein gerade in einer kritischen Phase befindet, und wir verstehen dies und haben uns entschieden ihm nicht im Weg zu stehen", teilte Al-Sadd-Geschäftsführer Turki Al Ali mit.

Xavi Hernandez, der 2015 aus Barcelona nach Katar gewechselt und bis 2019 als Spieler und in der Folge als Chefcoach angestellt war, werde weiterhin mit Al Sadd in Verbindung bleiben, so Al Ali: "Xavi und seine Familie sind in Doha weiterhin willkommen."