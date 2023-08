Angebot von Arsenal abgeschmettert: Ansu Fati will sich bei Barça durchbeißen

Ansu Fati will den FC Barcelona nicht verlassen - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Bei den Verantwortlichen des FC Barcelona trudeln nach wie vor die Anfragen für einen Transfer von Ansu Fati (20) ein. Das Eigengewächs will sich aber unbedingt bei den Katalanen durchsetzen und lehnt jegliche Angebote ab.

Auf Vermittlung des portugiesischen Superagenten versuchte Barça sein Eigengewächs angeblich an die Wolverhampton Wanderers in die Premier League abzugeben.

Der 20-Jährige erklärte seinen Gesprächspartnern allerdings, dass er immer noch davon träumt, sich beim FC Barcelona langfristig durchzusetzen. Fati will in der kommenden Saison wieder voll angreifen.

Ansu Fati bleibt nach wie vor standhaft: Sowohl sein Berater Jorge Mendes (57) als auch der FC Barcelona wären wohl nicht gänzlich abgeneigt gewesen, dem einstigen Shootingstar in diesem Sommer einen Klub fernab der Mittelmeer-Metropole zu suchen.

Der Deal beinhaltete laut der spanischen Zeitung Sport einen Wechsel von Rúben Neves (26) zu Barça und eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. Der Deal scheiterte wohl nicht nur an Ansu Fati, sondern auch an Trainer Xavi Hernández (43), der den portugiesischen Mittelfeldspieler nicht in der Mannschaft haben wollte.

Ein Verkauf von Ansu Fati ist seitdem in den Hintergrund gerückt, außerdem konnte sich der Stürmer auf der Vorbereitungstour in den USA wieder ins Rampenlicht spielen und zeigte überzeugende Leistungen. Ein Verkauf des Spaniers ist somit wohl endgültig ad acta gelegt.

Auch Angebot von Arsenal lief ins Leere

Arsenal war einer der letzten Vereine, die sich ernsthaft für den Spieler interessierten und dem amtierenden spanischen Meister dem Vernehmen nach ein sehr verlockendes Angebot gemacht haben. Dieses wurde sowohl von dem Spieler als auch vom FC Barcelona abgelehnt.

