Brasilien plant mit Barça-Neuzugang Vitor Roque

Der brasilianische Rohdiamant Vitor Roque (18) wird im kommenden Januar seine Heimat verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Die brasilianische U23-Nationalmannschaft will den Spieler allerdings für die vorolympischen Spiele Anfang des Jahres nominieren, was sein Eintreffen in Barcelona verzögern könnte. Dieses Szenario wollen die Katalanen unbedingt vermeiden.