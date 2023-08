Ansu Fati als Türöffner: Barça macht mit Joao Felix alles klar

Der FC Barcelona gibt Ansu Fati für die kommende Saison an Brighton & Hove Albion ab. Das einstige Wunderkind will in der Premier League wieder an fast schon vergessene Zeiten anknüpfen. Fatis Abgang ebnet wohl den Weg für Joao Felix.

Barça-Wechsel von Joao Felix fast durch

Nach Informationen von Relevo ist Felix' Barça-Wechsel fast abgeschlossen. Die hierfür nötigen Unterschriften werden noch gesetzt. Der neue Sportdirektor Deco sowie Berater Jorge Mendes und natürlich Felix sind die treibenden Kräfte hinter dem bevorstehenden Transfer.

Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist eine Lösung für die noch immer vorhandenen Probleme mit dem Financial Fairplay. Torhüter Inaki Pena und Neuzugang Inigo Martinez sind nach wie vor nicht registriert worden, dazu befindet sich Joao Cancelo im Anflug.