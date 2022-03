FC Barcelona : Ansu Fati: Barça-Kollegen feiern Trainingsrückkehr

Der FC Barcelona kann wieder auf Ansu Fati setzen. Der Shootingstar ist nach langer Leidenszeit am Montagnachmittag in das Teamtraining zurückgekehrt.

Der FC Barcelona ließ es sich nicht nehmen, die Fans hautnah mitzunehmen. Als Ansu Fati aus den Katakomben über eine Treppe den Trainingsplatz der Ciudad Deportiva Joan Gamper betritt, wird er von einem Kamerateam begleitet. Auf dem Grün warten seine Teamkollegen, die fleißig in die Hände klatschen.

Nach mehreren medizinischen Untersuchungen hat Fati am Montagnachmittag grünes Licht dafür erhalten, wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Xavi Hernandez und Co. hatten in den letzten Wochen stets betont, nichts überstürzen zu wollen.

