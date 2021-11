FC Barcelona : Ansu Fati: Barça-Matchwinner widmet Tor Kun Agüero

Ansu Fati (19) war beim enorm wichtigen Champions-League-Sieg bei Dynamo Kiew der Held des Abends. Der Barça-Stürmer dachte in der Stunde des Triumphes an seinen Sturmkollegen Sergio Agüero.

Ansu Fati erzielte in der 70. Spielminute nach einer flachen Hereinhabe von Oscar Mingueza den einzigen Treffer beim 1:0-Auswärtserfolg des FC Barcelona in der Ukraine.

Fati selbst kommt aus einer langwierigen Verletzung und ist noch nicht bei 100 Prozent. "Es ist körperlich immer noch schwer für mich, aber ich muss mich reinhauen und möchte bei diesen Spielen dabei sein", gibt der 19-Jährige zu.

Achtelfinale für Barça wieder in Sicht

Die Katalanen stehen nach den zwei Auftaktpleiten gegen Bayern München und Benfica Lissabon und den beiden 1:0-Erfolgen über Kiew nun mit sechs Punkten hinter den Bayern (12) und vor Benfica (4) auf dem zweiten Tabellenplatz ihrer Vorrundengruppe und haben den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale wieder in der eigenen Hand.

Ter Stegen froh über weiße Weste

Dass die Blaugrana gegen Kiew wie bereits im Hinspiel erneut ohne Gegentreffer blieben, freut besonders Marc-Andre ter Stegen. Der Barça-Keeper: "Wir haben zu Null gespielt, was uns alle glücklich macht."

Die drei Punkte seien gut, um mit etwas mehr Ruhe in die kommenden Wochen zu gehen: "Unsere junge Mannschaft muss weiter wachsen. Wir müssen in jedem Spiel alles geben." Jetzt habe man den Einzug in die KO-Phase wieder selbst in der Hand.

"Gesundheit ist das Wichtigste" – ter Stegen über Kun Agüero

Wie Ansu Fati dachte auch Marc-Andre ter Stegen nach der Partie an seinen Kollegen Agüero. "Gesundheit ist das Wichtigste. Und dass er sich erholt. Da ist der Fußball zweitrangig. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte der deutsche Nationalkeeper.