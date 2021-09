FC Barcelona : Ansu Fati: Pep Guardiola macht Berater-Spielchen nicht mit

Ansu Fati gilt bei Barça als kommender Superstar. Er soll im besten Falle in die großen Fußstapfen von Lionel Messi treten und den Verein so in den nächsten Jahren wieder zurück an die europäische Spitze führen. Sein Berater, Jorge Mendes, weiß um den hohen Stellenwert seines Klienten und nutzte diesen Umstand, um den Klub unter Druck zu setzen.

Mendes, der unter anderem auch Cristiano Ronaldo, James Rodriguez und Jose Mourinho vertritt, verlangte bei den aktuellen Vertragsverhandlungen eine kräftige Gehaltserhöhung für Ansu Fati. Eine Eigentlich ein No-Go, wenn man bedenkt, dass viele Barça-Spieler in den letzten Wochen Lohnkürzungen akzeptierten, um dem Verein wieder auf die Beine zu helfen.