FC Barcelona : Ansu Fati: Europäische Bürokratie verhinderte Wechsel nach Nizza

Der FC Barcelona befindet sich aktuell in einer der größten sportlichen Krisen der Vereinsgeschichte. In dieser schwierigen Zeit ist Ansu Fati so etwas wie ein Versprechen an die Fans, dass demnächst wieder Fußballfeste im Camp Nou gefeiert werden. Dabei hätte der Spieler Spanien vor zwei Jahren fast schon verlassen.