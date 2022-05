Ansu Fati feiert vielumjubeltes Barça-Comeback nach 101 Tagen – Xavi lobt

Die Leidenszeit von Ansu Fati (19) ist beendet. Der Shooting-Star feierte am Sonntag nach über 100 Tagen Verletzungspause seine Rückkehr im Trikot des FC Barcelona. Trainer Xavi Hernandez (42) war voll des Lobes.

In der 74. Spielminute war es soweit: Ansu Fati wurde gegen RCD Mallorca (2:1) eingewechselt, die Fans im Camp Nou applaudierten dem jungen Hoffnungsträger, der 101 Tage verletzungsbedingt ausgefallen war.

Die letzte Partie hatte Ansu Fati am 20. Januar in der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao absolviert. Nun ist er zurück. Sehr zur Freude von Xavi Hernandez. Der Barça-Trainer: "Für den Barcelonismo ist es eine großartige Nachricht. Es ist schade, dass wir ihn in den letzten Monaten nicht bei uns hatten, er hätte uns sicher geholfen."