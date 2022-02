FC Barcelona : Ansu Fati, Ferran und Haaland: Memphis und Co. sollen für neuen Traumsturm Platz machen

Beim FC Barcelona herrscht seit der Januar-Transferperiode ein Überangebot in der Offensivabteilung. Das soll sich zur neuen Saison ändern. Offenbar erhalten gleich drei Stürmer die Freigabe.

Adama Traore, Pierre-Emerick Aubameyang und Ferran Torres: Barça klotzte im Januar 2021 auf dem Transfermarkt, um den durch die Verletzungen von Memphis Depay, Martin Braithwaite und Ansu Fati erlittenen Engpass in der Offensive zu beheben.

Der Kaufrausch fordert bereits erste Opfer. Ferran Jutgla (23) und Ez Abde (20) spielen in der ersten Mannschaft wohl vorerst keine große Rolle mehr. Laut Sport werden sie nur noch selten in Xavis Kader auftauchen. Stattdessen soll das Offenisv-Duo in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln.