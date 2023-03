Ansu Fati in der Krise - Barça-Bosse treffen Berater

Ansu Fati wurde in La Masia ausgebildet - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Ansu Fati (20) spielt beim FC Barcelona nicht die erhoffte Hauptrolle. Am Montag kam es zu einem Gespräch zwischen dem Berater des Supertalents und den Verantwortlichen des Klubs.

Ansu Fati war nach dem Abschied von Lionel Messi aus dem Camp Nou im Sommer 2021 der große Hoffnungsträger auf eine glorreiche Zukunft des FC Barcelona. Der Teenager erbte vom Weltfußballer die Trikotnummer zehn, zeigte mehrfach vielversprechende Ansätze.

Verletzungsprobleme stoppten den rasanten Aufstieg des Eigengewächses allerdings nachhaltig. Unter Trainer Xavi ist Ansu Fati zwar regelmäßig im Einsatz, aber nur selten von Beginn an. In der Gerüchteküche wurde in den vergangenen Wochen über einen Verkauf Fatis spekuliert.

Treffen mit Berater Bori Fati

Am Montag kam es zu einer Krisensitzung zwischen den Managern Jordi Cruyff und Mateu Alemany auf der einen, und Fatis Vater und Berater Bori auf der anderen Seite. Nach Informationen der Zeitung Mundo Deportivo dauerte das Gespräch eine Stunde.