FC Barcelona : Ansu Fati kein Thema für Showdown gegen den FC Bayern

Der FC Barcelona muss das Endspiel in der Champions League gegen den FC Bayern ohne Shootingstar Ansu Fati bestreiten.

Xavi Hernandez hatte in der jüngeren Vergangenheit stets um Nachsicht in der Personalie Ansu Fati geworben. Im Umfeld des FC Barcelona war die Hoffnung groß, dass der Senkrechtstarter rechtzeitig für das Schlagerspiel in der Champions League gegen den FC Bayern wieder Matchfitness erlangen wird.

Nach einem Bericht der Mundo Deportivo ist eine Fati-Rückkehr am Mittwochabend (21 Uhr) ausgeschlossen. Der Angreifer kehrte Ende September nach zehnmonatiger Verletzungspause zurück und zeigte in den wenigen Spielen, in denen er eingesetzt wurde, Topleistungen. Fati plagt momentan eine Muskelverletzung.