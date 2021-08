FC Barcelona : Ansu Fati: Licht am Ende des Tunnels

Ansu Fati war in der vergangenen Saison in starker Verfassung. Als Lionel Messi noch nicht in Topform war, sprang der 18-Jährige in die Bresche. Fünf Tore und vier Vorlagen gelangen ihm in den ersten zehn Spielen.

Dann der Schock: Am 6. November wurde er gegen Betis Sevilla böse von den Beinen geholt. Die Diagnose: Meniskusriss. Eigentlich sollte das Supertalent im März wieder eingreifen, doch es gab Komplikationen. Drei Eingriffe mussten vorgenommen werden.

Jüngst absolvierte Fati erstmals wieder Trainingseinheiten mit dem Ball in der Ciutat Esportiva Joan Gamper. Jetzt macht der Youngster den nächsten Schritt Richtung Comeback: Am Dienstag nahm er an Teilen des Mannschaftstrainings teil.