FC Barcelona Ansu Fati mit rührender Abschiedsbotschaft für "großen Bruder" Samuel Umtiti



Kevin Richau

Bei den Verantwortlichen des FC Barcelona war Samuel Umtiti (28) vor langer Zeit in Ungnade gefallen. Nun verlässt der Innenverteidiger den Klub auf Leihbasis. Im Verein sind darüber nicht alle Beteiligten glücklich. App laden

Foto: / Getty Images

Offensivstar Ansu Fati (19) verbindet offensichtlich eine ganz enge Freundschaft zu Umtiti, der in der kommenden Saison für die US Lecce in der Serie A auflaufen wird. "Viel Glück, Sam!", leitete Fati seine Abschiedsbotschaft auf Instagram ein. "Danke, dass du dich um mich als deinen kleinen Bruder gekümmert hast, für all die Ratschläge und das gemeinsame Lachen. Ich wünsche dir alles Gute in dieser neuen Phase, ich werde dich vermissen!!!"

Die Laufbahnen der beiden Fußballer zeigten zuletzt in völlig verschiedene Richtungen. Während Ansu Fati in Barcelona als Mann der Zukunft gehandelt wird, war Samuel Umtiti in den Augen der Klubbosse nur noch Ballast aus alten Tagen. Dabei legte der Abwehrmann einen Start nach Maß in Katalonien hin.