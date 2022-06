Spanische Nationalmannschaft Ansu Fati: Nationaltrainer Luis Enrique äußert Bedenken

In den kommenden Tagen stehen für die spanische Nationalmannschaft noch zwei anstrengende Partien in der Nations League an. Barças Toptalent Ansu Fati wird diese Begegnungen aber wohl nur von der Couch aus beobachten.

Umso größer fiel die Überraschung über Fatis Nominierung für die Nations League vor ein paar Wochen aus. Enrique begründete seine Entscheidung damals wie folgt: "Es ist eher eine Belohnung, als eine Absicht, ihm viele Spielminuten zu geben." Trainer und Spieler wussten demnach, was auf sie zukommt.

Dass Fati keinen noch so kurzen Einsatz absolvieren darf, ist eventuell der Bitte von Xavi Hernandez geschuldet. Der Barça-Coach baute in der Endphase der Saison nur punktuell auf seinen Schützling, um ihn langsam wieder an den Spielrhythmus zu gewöhnen. Fati gilt sowohl in seinem Land als auch in seinem Verein als absolutes Ausnahmetalent. Eine erneut schwere Verletzung würde die spanischen Fußballfans gewiss bis ins Mark erschüttern.