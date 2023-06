Ansu Fati schwört Barça nach erstem Titel mit Spanien die Treue

Ansu Fati gewann am Sonntagabend mit der spanischen Nationalmannschaft die Nations League - Foto: / Getty Images

Ansu Fati (20) wird beim FC Barcelona seit Wochen als Verkaufskandidat gehandelt. Der spanische Nationalspieler will die Katalanen aber auf keinen Fall verlassen.

Ansu Fati war in der vergangenen Saison mit wettbewerbsübergreifend 51 Einsätzen (zehn Tore, vier Vorlagen) zwar einer der meistbeschäftigten Spieler des FC Barcelona, unter Trainer Xavi Hernandez (43) durfte das Eigengewächs aber häufig nur als Joker ran.

Die Zeiten, in denen Ansu Fati der große Hoffnungsträger auf eine glorreiche Zukunft des FCB ist, sind vorbei. Andere Top-Talente wie Pedri oder Gavi sind in Sachen Standing an ihm vorbeigezogen. Angeblich sind die Katalanen bereit, Fati zu verkaufen. Ein Transfer des 20-Jährigen könnte die klammen Vereinskassen füllen.

Ansu Fati ist glücklich beim FC Barcelona

Fati denkt aber nicht an einen Abschied. "Ich stehe bei Barça unter Vertrag. Dort möchte ich mich weiter verbessern und wachsen", stellte der spanische Nationalspieler am Rande des Endspiels der Nations League gegen Kroatien klar. "Ich habe Vertrag und bin glücklich."