FC Barcelona : Ansu Fati: Nur Lewandowski und Haaland haben eine bessere Torquote

Ansu Fati kommt verletzungsbedingt in der laufenden Spielzeit erst auf 420 Einsatzminuten. An Effizienz mangelt es dem katalanischen Eigengewächs aufgrund der geringen Spielpraxis allerdings keineswegs. Bereits fünf Tore erzielte er in seinen neun Auftritten.

Der spanische Nationalspieler trifft durchschnittlich alle 84 Minuten - eine Torquote, die europaweit in den Top-Ligen nur von Robert Lewandowski (68 Minuten pro Tor) und Erling Haaland (71 Minuten) getoppt wird.