FC Barcelona : Ansu Fati soll gegen Bayern einsatzbereit sein

Die Barça-Fans hofften, dass das Wunderkind gegen Benfica Lissabon (0:0) am Dienstagabend wieder mitwirken kann. Vergeblich. Fati ist noch nicht fit, er laboriert weiter an seiner Oberschenkelverletzung.

Spanischen Medienberichten zufolge könnte der Youngster sein Comeback am 4. Dezember gegen Real Betis in der Primera Division feiern und Spielpraxis sammeln. Vier Tage später steht das große Finale in der Königsklasse an. Am letzten Spieltag der Gruppenphase gastieren die Katalanen bei Bayern München.