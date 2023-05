Ansu Fati: Zuletzt wütender Vater gibt Barça wichtiges Versprechen

Jorge Mendes war außerdem in Barcelona. Der Starberater, der unter anderem Ansu Fati vertritt, soll sich mit den Barça-Bossen getroffen haben. Dabei ging es auch um die geplante Verlängerung mit dem erst 15-jährigen Lamine Yamal, der in Katalonien bereits als neuer Superstar gefeiert wird.

Dass Ansu Fati prinzipiell in Barcelona bleiben möchte, ist die eine Seite. Barça ist in diesem Sommer aufgrund des exorbitanten Schuldenbergs aber auf Transfereinnahmen angewiesen. Und Fati besitzt mit seinem Profil einen großen Markt.

Mendes, so war es in den vergangenen Tagen zu lesen, soll den Barça-Entscheidern ein Angebot über 70 Millionen Euro aus der Premier League versprochen haben. Es liegt also allein an der sportlichen Leitung.