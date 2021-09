FC Barcelona : Ansu Fati: Barça-Hoffnungsträger vor Comeback

Barça-Coach Ronald Koeman wird seinen Spieler aber mit Bedacht an den Spielbetrieb heranführen. Der Meniskusriss, den der 18-Jährige im November des letzten Jahres im Match gegen Betis Sevilla erlitt, steckt dem ganzen Verein noch in den Knochen.

Fati gilt als große Hoffnung des Klubs. Dass er nach dem Abgang von Lionel Messi die Rückennummer 10 erhielt, darf als Machtübernahme verstanden werden. Unter Koeman zählte Fati bis zu seiner schlimmen Verletzung zur ersten Elf und traf in zehn Pflichtspielen fünfmal.

Der Spieler selbst hofft, dass er bis zur nächsten Länderspielpause Anfang Oktober mindestens einmal auf dem Rasen steht. Die nächsten Ligaspiele gegen den FC Cadiz am Dienstag und Levante am darauffolgenden Sonntag kommen wohl noch etwas zu früh. Im Champions League-Spiel gegen Benfica Lissabon am 29.09. könnte Fati aber sein Comeback feiern.