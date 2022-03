Dem Bericht zufolge kann der vereinbarte Passus ausgeübt werden, sollte Griezmann 50 Prozent der Spiele bestreiten, in denen er zur Verfügung steht. Da der Weltmeister bereits auf 66 Prozent absolvierter Partien kommt, kann Atletico von der 40-Millionen-Klausel Gebrauch machen.

Acht Tore und fünf Vorlagen zählt Griezmann in dieser Saison. Obwohl diese Zahlen nicht unbedingt herausragen, lässt Diego Simeone keine Zweifel daran aufkommen, dass er mit dem Superstar langfristig plant. Das soll der Trainer gegenüber der Vereinsführung auch so deutlich gemacht haben.

In Barcelona wird diese Nachricht mit großer Freude aufgenommen worden sein. Barça schiebt noch immer einen riesigen Schuldenberg vor sich her, so dass die Finanzspritze inklusive zukünftiger Einsparung von Griezmanns Gehalt sehr gelegen kommt.