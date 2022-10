Antoine Griezmann: Billiger als vereinbart! Barça und Atletico einigen sich auf Transfer

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde viel über Antoine Griezmann und seine Zukunft spekuliert. Grund hierfür war die Klausel, die zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid vereinbart worden war. Beide Klubs scheinen sich nun geeinigt zu haben.

Die Rojiblancos mussten Griezmann eigentlich am Ende der Saison für 40 Millionen Euro vom FC Barcelona kaufen, sollte der Weltmeister 50 Prozent der Spiele bestreiten und dabei mindestens 45 Minuten auf dem Platz stehen.

Demnach wird Griezmann für eine fixe Summe von 20 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Bonuszahlungen fest von Barcelona nach Madrid wechseln. Ursprünglich hatten sich die beiden Klubs auf ein anderes Format geeinigt.

Antoine Griezmann: Einsatzzeiten sorgten bei Barça für Ungemach

Griezmanns bisherige Einsatzzeiten sorgen deshalb für viel Wirbel. In acht von zehn Pflichtspielen dieser Saison kam Griezmann immer knapp weniger als eine halbe Stunde zum Einsatz. Am Dienstag stand der Offensivstar beim Auswärts-0:2 gegen den FC Brügge in der Champions League 90 Minuten auf dem Platz.