Antoine Griezmann feiert endgültige Trennung von Barça

"Ich bin glücklich dort zu sein, wo ich sein möchte. Vielen Dank an alle", postete Griezmann am Montagnachmittag auf Twitter. Dazu ein Foto mit der Bekanntgabe seiner neuen Laufzeit. Bis 2026 bindet sich der Webmaster von 2018 an die Colchoneros.

Griezmann hatte sich in Spanien im Trikot von Real Sociedad einen Namen gemacht, ehe er 2014 für 30 Millionen Euro aus dem Baskenland zu Atletico Madrid wechselte. Fünf Jahre später folgte der 120 Millionen schwere Wechsel zum FC Barcelona.

Bei den Katalanen wurde der 31-Jährige allerdings nicht glücklich. In 102 Spielen steuerte er zwar beachtliche 34 Tore und 17 Vorlagen bei, wirkte aber meist wie ein Fremdkörper im Spiel des Rekordpokalsiegers. Es kam folgerichtig zur Trennung.