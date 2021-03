FC Barcelona : "Antoine Griezmann hat mit dem Wechsel zu Barça einen Fehler gemacht"

Mathieu weiß, wie es sich anfühlt, beim FC Barcelona in der Kritik zu stehen. Von 2014 bis 2017 stand er bei der Blaugrana unter Vertrag. Vor allem am Ende war der Innenverteidiger alles anderes als glücklich.

Griezmann heuerte 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse im Camp Nou an. Seine Bilanz: 27 Tore und 14 Vorlagen in 82 Spielen. Der Weltmeister 2018 steht trotz der passablen Zahlen häufig in der Kritik.

"Ich hatte in meinem letzten Jahr mit Barcelona eine sehr schlechte Zeit", so Ex-Abwehrakteur, der 2020 sein Karriereende erklärte. Man habe ihm die alleinige Schuld für das Aus in der Champions League gegen Juventus Turin gegeben: "Ich fühlte mich allein in der Umkleidekabine. Niemand bot Unterstützung an. Für mich ist das kein Fußball."

Mathieu sieht Parallelen zu seinem Landsmann Clement Lenglet, der seit Wochen in der Kritik steht und jüngst gegen Cadiz patzte. "Jeder geht jetzt auf Lenglet los. Ich weiß, wie das ist. Er muss versuchen, positiv zu sein, das Ruder rumzureißen und sein Bestes zu geben."