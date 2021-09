FC Barcelona : Treuebonus und Co. - Barça-Vertrag von Antoine Griezmann geleakt!

Antoine Griezmann ist vorerst Geschichte beim FC Barcelona. Der Franzose wurde per Leihe an Atlético Madrid abgegeben. Die Katalanen sparen ein Gehalt in Millionenhöhe ein.

Die Fachzeitung Sport hat Zugang zum Vertragswerk des 30-Jährigen erhalten und deckt nun alle Zahlen auf. Demnach kassierte Griezmann in der Saison 2019/2020 ein Fixgehalt von 17 Millionen, einen Signing-Bonus von 5 Millionen und Bonuszahlungen in Höhe von 3,5 Millionen.

In seiner zweiten Saison stieg das Fixgehalt um eine Million Euro an, die Leistungsprämien waren identisch. Allerdings gab es keinen Signing-Bonus mehr, sodass Griezmann auf 21 Millionen Euro Gage für 2020/2021 kam.

Griezmann: 20 Millionen Euro Treueprämie

In den drei weiteren Vertragsjahren hätte Griezmann eine jährliche Steigerung seines Fixgehalt um jeweils eine Million Euro zugestanden. Zudem waren in das Vertragswerk Treueprämien in Höhe von insgesamt 20 Millionen Euro eingebunden. 7 Mio. im Jahr 2021 und jeweils 6,5 Mio. in den Folgejahren.

Über die fünf Vertragsjahre hätte Griezmann insgesamt 177,5 Millionen Euro einstreichen können, wären sämtliche Prämienparameter seit 2019 eingetroffen. Barça spart durch Griezmannes Abschied nun bis zu 114,5 Mio. an Gehalt ein.

Griezmann wurde zunächst für ein Jahr verliehen. Er wechselt für 40 Millionen Euro Ablöse fix zu den Colchoneros, wenn er mindestens 50 Prozent der Pflichtspiele absolviert oder Atletico Madrid vorher Gebrauch von seiner Kaufoption macht.