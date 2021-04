FC Barcelona : Antoine Griezmann und Athletic Bilbao lassen Barça jubeln

Antoine Griezmann führte Barcelona am Sonntagnachmittag zum Erfolg beim Europa-League-Halbfinalisten. Zunächst legte er ein Zaubertor (Heber; 28 Spielminute) auf den Rasen, dann erahnte er einen Rückpass und netzte ein zweites Mal ein (35.).

Dank Griezmann war das Spiel in Villarreal bereits in der ersten Halbzeit gedreht. Samuel Chukwueze hatte die Hausherren in Führung gebracht (26.). Villarreal wartet nun schon seit 26 Spielen auf einen Erfolg gegen die Blaugrana.