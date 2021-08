FC Barcelona : Antoine Griezmann will Barça nur für einen Klub verlassen

In den letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse. Ein Tauschgeschäft mit Saul Niguez soll kein Thema mehr sein, ebenso wie ein Wechsel in die Premier League.

Griezmann soll sich mit seinem Berater getroffen und klargestellt haben, dass für ihn nur eine Atletico-Rückkehr infrage kommt, weil er weiß, dass ihn Diego Simeone unbedingt zurückhaben möchte. Vorerst wird sich an seiner Situation allerdings nichts ändern.

Trotz der Vielzahl an Berichten in den letzten Wochen liegt kein Angebot für Griezmann vor. Nach dem Sonderurlaub aufgrund seiner Teilnahme an der Europameisterschaft ist der 30-Jährige außerdem wieder ins Teamtraining eingestiegen.