Europa League : Arda Turan und Co.: Barça trifft auf drei alte Bekannte

Die Auslosung am Freitagmittag ergab das Achtelfinal-Duell zwischen Barcelona und Galatasaray. Die Katalanen empfangen die Löwen zunächst am 10. März im heimischen Camp Nou, die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale fällt eine Woche später am Bosporus.

Für drei Protagonisten von Galatasaray wird es ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit geben: Domènec Torrent, Iñaki Peña und Arda Turan. Galatasaray-Trainier Torrent war einst als Assistenzcoach von Pep Guardiola (51) an den großen Erfolgen des FC Barcelona zwischen 2008 und 2012 beteiligt.